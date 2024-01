Genovese | il fronte civico si allarga

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTutto è possibile in questa fase di avvicinamento alle amministrative nella città di Avellino. Il venir meno della candidatura di Benny De Maio, nome scelto dal centrosinistra per guidare la coalizione, apre la possibilità di nuove riflessioni proprio all’interno degli alleati del campo largo. Un campo largo che potrebbe diventare larghissimo. Tanto da comprendere addirittura parte dei civici che ora tendono al centrodestra. A questo punto sarebbe anche fuori luogo parlare di centrosinistra o centrodestra perché ci sarebbe un’unica grande compagine che aggrega partiti e associazioni e ha come candidato sindaco, il giornalista Rino. Una sorpresa perché inizialmenteera destinato alla guida di un gruppocomposto anche da partiti di centrodestra, e comunque da associazioni che trovano la ...

