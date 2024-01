Genoa | Bohinen è in città | le condizioni pattuite con la Salernitana

Genova . Con l'arrivo di Spence ein procinto a farlo, il calciomercato delsi sta accendendo in queste ultime ore. Sul fronte uscite sembrerebbe essere arrivati alla conclusione dell'affare con il Bari per il prestito ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Arriva oggi il rinforzo per il centrocampo per il, scrive la Gazzetta dello Sport. E', 24 anni, dalla Salernitana: il giocatore norvegese arriva in prestito sino a giugno con obbligo di riscatto in caso di salvezza pari a 2 milioni. ...Emil Bohinen è pronto a diventare il secondo acquisto del Genoa in questo mercato invernale. Il 24enne centrocampista norvegese è atterrato ieri sera al Cristoforo Co.Genova - Emil Bohinen è arrivato a Genova. Il centrocampista norvegese, neoacquisto rossoblu, questa mattina si sottoporrà alle visite mediche e poi inizierà a lavorare con la sua nuova squadra.