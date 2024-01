GdF Salerno | sequestrate al Porto cittadino 54 tonnellate di pellet

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La Guardia di Finanza, nell’ambito di un’operazione svolta congiuntamente all’Ufficio delle Dogane di, ha sequestrato, nelcommerciale, 54di, provenienti dall’Egitto e confezionate in 3.600 sacchi da 15 Kg. cadauno, destinata ad un’azienda del barese, riportanti segni atti ad indurre in inganno il compratore sulla reale qualità del prodotto, denuncia il responsabile della società coinvolta per l’importazione e il commercio di prodotti aventi caratteristiche qualitative diverse da quelle dichiarate. Segui ZON.IT su Google News.

II 27 dicembre u.s., il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno , ha arrestato, in flagranza di reato un uomo, per detenzione e ... (zon)

In data 12 gennaio u.s., i Finanzieri, del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Salerno , hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro ... (zon)

ARTICOLO PRECEDENTE, alcol e minori: proseguono i controlli della Polizia ARTICOLO SUCCESSIVO: effettuati centinaia di controlli in materia di locazione e noleggio di imbarcazioni da ...... Italia fissa date per europee, regionali e comunali 17 Gennaio Attualità Maturità 2024: come potrebbe cambiare l'esame 17 Gennaio Zerottonove, restyling di Corso Vittorio Emanuele: ok dal ...Il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico finanziaria sul mare, ha portato a termine ...Il 12 gennaio Finanzieri, del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Salerno, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, ...