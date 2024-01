Gaza | raid Israele sulla Striscia | almeno 81 morti

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – Nuovidicontro Hamas nelladi. Secondo le ultime news di oggi, 17 gennaio 2024, sarebbero81 le persone rimaste uccise durante gli attacchi. Ad affermarlo è il ministero della Salute di, precisando che è stata colpita anche la città meridionale di Khan Yunis. Lo riporta il Times of Israel. Tre palestinesi sono stati uccisi da un attacco sferrato dai droni israeliani vicino al campo di Balata, presso Nablus, nel nord della Cisgiordania. I tre viaggiavano a bordo di un veicolo quando sono stati colpiti, stando a quanto riporta l’agenzia palestinese Wafa citata da Times of Israel. Sull’attacco, le Forze di difesa israeliane hanno rilasciato una dichiarazione annunciando che una delle persone uccise era un leader terroristico in ...

Nuovidi Israele contro Hamas nella Striscia di. Secondo le ultime news di oggi, 17 gennaio 2024, sarebbero almeno 81 le persone rimaste uccise durante gli attacchi. Ad affermarlo è il ministero ......in Siria non è legato alla guerra di" ma tutto in questi mesi è legato alla guerra di. ...assieme la vendetta contro la strage jihadista di Kerman del 3 gennaio e la vendetta contro il...La guerra in Israele e la tensione in Medio Oriente. La diretta. L'Iran entra in azione. Non più solo attraverso la sua rete di combattenti sparsi per il Medio Oriente, ...Nuovi raid di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza. Secondo le ultime news di oggi, 17 gennaio 2024, sarebbero almeno 81 le persone rimaste uccise durante gli attacchi. Ad affermarlo è il ...