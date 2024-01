Gaza | la repressione di Israele si abbatte anche sui social | arresti per chi appoggia la causa palestinese

...i diritti digitali ha anche affermato in un rapporto che dal 7 ottobre Israele ha introdotto una "legislazione draconiana" per limitare la libertà di espressione e di critica delle sue azioni a. ...... già in declino, rischiano di degenerare in unapiù ampia dei flussi informativi in un ...criptica che può significare ondate di profughi per le "guerre interstatali" - quella dinon ...7amleh, Centro arabo per l’avanzamento dei social media, afferma che da quando è iniziata la guerra a Gaza, le autorità israeliane hanno represso i palestinesi “per aver semplicemente espresso le loro ...Globalist sta dando conto di un dibattito apertosi in Israele, riportando le considerazioni di firme autorevoli del giornalismo israeliano ...