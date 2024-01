Gaza | i telefoni non funzionano più

04 dic 20:17 Tele Comunicazioni interrotte in tutta la Striscia di Gaza I servizi di telecomunicazione sono stati interrotti in tutta la Striscia di ... (247.libero)

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

Le comunicazioni frae il resto del mondo non funzionano ormai dal 12 gennaio. È il più lungo periodo di blackout dall'inizio della guerra. Da ormai oltre 4 giorni, gli abitanti della Striscia non sono in grado di ......sui loro tank al confine con- Reuters . La base delle Forze di Difesa israeliane è un compound nella zona nord di Tel Aviv . I soldati, quasi tutti giovanissimi, sono attaccati ai, ai ...(ANSA) – TEL AVIV, 17 GEN – Il ministero della sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha fatto sapere che il virus dell’epatite di tipo A "si sta diffondendo" nei campi degli sfollati per "il sovraffol ...(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Con l'inizio del secondo semestre, si prevede che circa 700.000 bambini torneranno a scuola ...