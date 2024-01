Gaza | Hamas | Morti durante i bombardamenti il piccolo Kfir con il fratellino Bibas e la madre

Dopo cento giorni di Guerra in Terra Santa, per molti media e nondimeno numerosi governi a qualunque titolo coinvolti, è tempo di bilanci. Certo, ... (panorama)

C’è un accordo per la consegna di medicinali agli ostaggi a Gaza e aiuti nel territorio con la mediazione di Qatar e Francia . In una dichiarazione ... (open.online)

ha deciso di non farlo'. Il portavoce in lingua araba Avichai Adraee aveva aggiunto: 'Shiri e i due figli erano stati affidati daa un altro gruppo terroristico, probabilmente il Fronte ...Leggi Anche, non è ancora tornato a casa Kfir: il bimbo di 10 mesi è il più piccolo degli ostaggi Chi sono Kfir Bibas e i suoi familiari e cosa è successo Kfir Bibas, 10 mesi appena compiuti, ...«Capiamo che il CICR non ha alcuna autorità a Gaza», ha dichiarato Noam Peri, figlia di un ottuagenario ancora detenuto nel tunnel. La responsabilità può essere attribuita solo ad Hamas, dice. «Ma ...C’è l’accordo tra Israele e Hamas per quanto riguarda l’invio di medicinali agli ostaggi di guerra a Gaza. Il premier Netanyahu però lancia l’allarme. La guerra tra Israele e Hamas continua. Il ...