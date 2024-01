GameStop chiude il suo market place NFT

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Non tutte le ciambelle riescono col buco, nemmeno ad una grande realtà comeha infatti annunciato l’addio al mercato delle criptovalute e degli NFT, una svolta che non sorprende chi segue con occhio critico il mondo crypto. A un anno e mezzo dal lancio della sua piattaforma di NFT, dedicata a videogiochi e collezionabili, l’azienda di videogiochi ha annunciato il suo ritiro sul sito ufficiale del. La piattaforma che cesserà le operazioni il 2 febbraio. “Troppa incertezza nella regolamentazione” è la giustificazione ufficiale sul sito. L’annuncio ufficiale sul sito NFT diI nodi vengono al pettine: già quattro mesi fa,aveva eliminato il suo portafoglio NFT, segno evidente che qualcosa non andava. Lo stesso messaggio, la stessa maniera: ...

aveva preannunciato il debutto del marketplace nel febbraio 2022 : basato sulla tecnologia Immutable X (a sua volta basata su blockchain Ethereum ) doveva aiutare l'azienda a diversificare ...il marketplace NFT diIl marketplace della società, annunciato a inizio 2022 e lanciato nel luglio dello stesso anno, è già in chiusura . Lo stop alle attività è fissato per il 2 ...Super Mario Odyssey, Super Mario Bros Wonder e altri giochi di Super Mario in offerta da GameStop fino al 17 gennaio 2024.Dopo un lancio inefficate, Gamestop ha deciso di chiudere il marketplace dedicato agli NFT e alle criptovalute dal prossimo febbraio.