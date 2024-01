Galaxy S24 Ultra ufficiale | specifiche e prezzi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dopo tante chiacchiere, rumor e leak finalmenteS24è stato presentato ufficialmente insieme aS24 eS24 Plus all’eventoUnpacked 2024. RecensioneS23: un S22che ce l’ha fattaS24Unpacked 2024 Tim Roh, Presidente e Responsabile del Mobile eXperience (MX) Business di Samsung Electronics, introduce la presntazione dei nuoviS del 2024 e la prima novità che introduce sono 7 anni di aggiornamenti incrementali e di sicurezza per il sistema operativo proprio come fatto da Google per Pixel 8 Pro. Le informazioni trapelate suS24...

In contemporanea con l'evento Samsung Unpacked per il lancio deiMountain View annuncia nuove applicazioni di Ai per gli smartphone Non è più un segreto: con l'intelligenza artificiale il modo in cui cercheremo le cose che ci interessano su internet ...... il nuovo sistema d'intelligenza artificiale che vuole ottimizzare l'utilizzo della serieAI infatti sarà centrale nell'esperienza d'uso dei nuovi smartphone . Ad esempio, sarà ...Samsung ha tolto il velo agli smartphone della famiglia Galaxy S24. Tre modelli, S24, S24 Plus e S24 Ultra che, almeno esteticamente, ben poco si distanziano dalla compagine 2023 ma che, per la prima ...La nuova famiglia di smartphone di fascia alta di Samsung, Galaxy S24, punta sulle funzionalità di intelligenza artificiale e sulla fotografia. Il design è infatti pressoché invariato rispetto alla ...