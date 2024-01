Gaffe di Bonaccini | “Ho incontrato Vannacci…no ho sbagliato” Le risate della platea e della Meloni video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), conin sala, da parte del presidenteche parlando del commissario per l’Expo 2025, che si tiene a Osaka, l’ha chiamato ‘Vannacci’ anziché Vattani. Vannacci è l’ufficiale dell’esercito che ha scritto il libro “Il mondo al contrario”, bestseller bersaglio di diverse critiche e polemiche. Qualcuno suggerisce tra una risata e l’altra “Figliuolo” a. Che scuote la testa nell’imbarazzo più totale chiedendo l’aiutosala. Non ricordandosi il nome. Un lapsus che scatena l’ilarità. Gli arriva in aiuto Giorgia: “Vattani!” esclama la premier. Un applauso in sala ha sciolto l’imbarazzo di una decina di secondi. Il lapsus di: cita Vannacci anziché il commissario Vattani Il lapsus di Stefano ...