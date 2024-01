Furgone in fiamme in Valle Telesina | intervento dei Vigili del Fuoco

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio di unquesta mattina a San Salvatore Telesino. Il mezzo di una ditta di distribuzione merci che era in sosta era nei pressi di un distributore di benzina sulla strada provinciale tra Telese, San Salvatore e Faicchio ha improvvisamente preso. Sul posto sono giunti ideldel distaccamento di Telese Terme e i Carabinieri di Cerreto Sannita. Il traffico è andato in tilt ed è stato deviato per la strada principale del paese anche per permettere le operazioni di spegnimento del mezzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

