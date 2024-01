Furgone a fuoco a Monreale | danneggiate altre due auto

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nei giorni scorsi aun’è stata distrutta da un incendio che ha danneggiato anche altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. L’allarme è scattato in via Palmiro Togliatti, nella zona della cava. Le fiamme hanno completamente avvolto un, un Fiat Doblò, che è andato completamente distrutto. Il rogo si è poi propagato ai (live.it)

Quattro feriti, di cui una donna in gravi ondizioni, in seguito allo scontro fra un'auto e un furgone sulla statale Aurelia corsia Nord, a ... ()

...con via Flaminia ha tentato di svoltare a sinistra mentre stava sopraggiungendo unFiat ... Sul posto 118, polizia locale e vigili delQuando si è scontrato frontalmente col(il cui autista è rimasto miracolosamente illeso), ...anche difficile estrarre il conducente e l'altra persona coinvolta da parte dei Vigili deldi ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 2 tonnellate di sigarette di contrabbando, rinvenute all’interno di 2 furgoni sottoposti a controllo a Palermo. L’accurata ispezione ...Marco Casella, 33 anni di Grisolia (Cosenza), è morto in seguito ad un incidente stradale nei pressi dell’ospedale Iannelli di Cetraro lungo la statale 18, in ...