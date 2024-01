Frey la sgancia | «Benzema-Inter non impossibile! Giunta una voce»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)hato nelle ultime ore una clamorosa bomba di mercato con protagonisti Karime l’. L’ex portiere si è espresso così. LA BOMBA ? L’ex nerazzurro Sebastianlacosì a Tv Play: «è in rottura con l’Arabia Saudita, potrebbe essere sul mercato già a gennaio ho letto e sentito di Marotta che non dice di sì a un suo arrivo ma nemmeno smentisce. La priorità è l’uscita di Sanchez se andrà via dall’può essere una possibilità. Dico solo che ho sentito delle voci che dicono non sia una trattativa impossibile. Non ho detto arrivi sicuro ma mi è arrivata questa indiscrezione, vuol dire che qualcuno ne sta parlando e Marotta è un maestro in questi colpi».-News - Ultime notizie e calciomercato ...