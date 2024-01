Freddo e neve | cosa succede nei prossimi giorni | le zone a rischio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Un nuovo fronteè in arrivo sull'Italia, accompagnato da una perturbazione che colpirà prima Nordovest e le regioni tirreniche centro-settentrionali, per poi estendersi verso Est. Una svolta artica che di fatto apre una nuova fase di maltempo su molte delle nostre regioni, con nubi e...

Temperature sotto lo zero in tutto il Paese la notte scorsa Scuole chiuse e pendolari, bloccati nel Regno Unito, dove l' ondata di maltempo con ... (sbircialanotizia)

Dapprima verremo raggiunti da un frontediretto verso i Balcani che scavalcherà le Alpi ...più vistoso potrebbe essere rappresentato dal calo deciso delle temperature e della quotaman mano ......19 la centrale del Suem ha ricevuto la chiamata di una coppia di escursionisti bloccati al, ... perché la 36enne di Albignasego (Padova), che procedeva con calzature inadeguate nellaalta, ...Migliora nella notte. Possibilità di neve a quote più basse durante la giornata, localmente fino a quote quasi di pianura, solo tra Varesotto e Comasco grazie alla persistenza di un cuscinetto freddo ...Città SARONNO – Per la giornata di oggi 17 gennaio il transito da ovest di una perturbazione atlantica determinerà una fase perturbata sulla regione divisa in due fasi… Leggi ...