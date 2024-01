FOTO – Inter | torna la ‘pelle di serpente’! Nuovi dettagli sulla seconda maglia 2024-25

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)riguardo quella che potrebbe essere la nuovadell’per la stagione-2025. Secondo quanto riportato dal sito Footy Headlines,la “pelle di serpente”, già vista nella primadella stagione 2021-2022.– Il concept della possibiledell’per la prossima stagione sarà “Summit White” con “Iris Whisper” e “Midnight Navy”, proprio come trapelato da Footy Headlines.la pelle di serpente, già vista nella stagione 2021-2022. Il logo Nike, lo stemma dell’e lo sponsor Paramount saranno di colore “blu notte” in uno sfondo bianco. Il suo lancio definitivo ...

Continuano i problemi in casa Fedez -Ferragni, dopo le querele per i pandori di finta beneficenza, oggi è toccato a Fedez rendersi protagonista di un ... (ilnapolista)

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, 16 gennaio 2024, alle 18:30 nel comune di Fiesole in Via ... ()

Hanno cominciato gli stranieri a far le vacanze in campeggio , seguiti a ruota dagli italiani, catalizzati da questa voglia di turismo lento, da ... (liberoquotidiano)

Casus belli: una storia pubblicata su Instagram da tale cuchismo " etimo del nick è il soprannome Cuchu dell'ex centrocampista dell'Esteban Cambiasso " in cui unadi Leone assieme a Theo ...Semifinali il 18 e 19 gennaio (Napoli - Fiorentina e- Lazio), finale il 22. Si giocheranno tutte a Riad nello stadio dell'Al Nassr (la squadra di Ronaldo,), dove viene disputata anche la ...Tutti agli ordini di Sarri per avvicinarsi al big match di venerdì contro l'Inter. Prima parte di attivazione in palestra per i biancocelesti che proseguono la seduta sul terreno verde Prince Faisal ...Diverso il discorso dell’altra semifinale tra Inter e Lazio, che vede i neroazzurri favoriti a 1,33 contro il 3,25 dei capitolini. Nelle previsioni dei bookie la squadra di Inzaghi è anche la ...