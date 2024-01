FOTO | Ecco il nuovo merch del BCC con uno stile cartoon

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sul sito ShopAEW sono ora disponibili quattro nuove magliette del Blackpool Combat Club realizzate con uno. L’idea proviene da Claudio Castagnoli il quale, durante un’intervista per Sporf, ha dichiarato di averne parlato in chat con gli altri membri, sostenendo che ci fossero già abbastanza magliette con teschi e immagini macabre e che fosse una buona trovata inserire uno slogan come “Be Violent” e affiancarlo ad un’immagine divertente. Unodecisamente peculiare Blackpool Combat Club has new t-shirts on ShopAEW. A while back, @ClaudioCSRO said he pitched doing shirts withs or fairies in the BCC group chat. Looks like he got his wish pic.twitter.com/DFVVYTYU9t— WrestleZone (@WRESTLEZONEcom) January 17, 2024