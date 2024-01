“Fosse Ardeatine | ricordare e tramandare le storie dei martiri dell’eccidio” | concorso e percorso formativo promosso dall’USR Lazio

Marconi - Via- Via San Gerardo (senso unico in discesa) - Via Don G. Buttarazzi - Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) - Via Caio Mario - Via Mària (da incrocio Via Caio ...Marconi - Via- Via San Gerardo (senso unico in discesa) - Via Don G. Buttarazzi - Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) - Via Caio Mario - Via Mària (da incrocio Via Caio ...Venerdì 19 gennaio alle 17.30, presso la Sala DigiPass della Nuova Biblioteca Pubblica "Luigi Fumi" di Orvieto, in Piazza Febei ...ORENTANO Una pietra di inciampo in memoria di Lido Duranti, antifascista e partigiano ucciso alle Fosse Ardeatine dai tedeschi il ...