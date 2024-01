Forum di Davos | i servizi di escort fanno il tutto esaurito | giro d’affari da 10 milioni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Non solo economia, politica e finanza aldi. Anzi. Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa svizzeri, sarebbe diventato impossibile riuscire a trovare unadisponibile durante i giorni in cui si svolge questo importante appuntamento che riunisce tutti i potenti della Terra. Le piattaforme online sono andate in tilt per le troppe richieste e idelle ragazze sono stati prenotati con settimane di anticipo. Va ricordato ovviamente che in Svizzera la prostituzione è legale.Leggi anche: Vertice a, vis-à-vis fuori onda tra Conte e Merkel: “Salvini è contro tutti” Sempre secondo i media svizzeri, la tariffa base per assicurarsi idi una(sia femmine, ma anche maschi) durante i giorni deldi ...

La presidente Christine Lagarde arrivata oggi al World economicdiha detto che la Bce è sul "percorso giusto" verso il ritorno dell'inflazione al 2% "ma finch non siamo convinti che è ...Lo fanno con una lettera aperta, diffusa in occasione del World Economicdi, che lunedì 15 gennaio si è aperto con il rapporto Oxfam sulle diseguaglianze globali, aumentate in modo ...L’appello di 260 ricchissimi ai politici riuniti a Davos: “Tassateci di più i nostri patrimoni, altrimenti la democrazia è a rischio” ...13.00 Davos,Blinken: non vedo pace Mosca-Kiev Accordo di pace Russia-Ucraina "In questo momento non lo vedo. Putin non è riuscito a ottenere la vittoria, ma è ancora pronto (...) a perseguire le sue ...