Fondo disturbi alimentari | Question time Schillaci alla Camera

Tra gli altri, il ministro della Salute Orazio Schillaci risponde a un'interrogazione sulle iniziative per assicurare adeguate risorse alper il contrasto deidella nutrizione e dell'...Il tutto mentre non si placano le polemiche per l'azzeramento " previsto dalla Manovra " dei 25 milioni delnazionale per il contrasto aidell'alimentazione . Già prevista per venerdì ...Con la manovra 2024, sfuma infatti il rinnovo dei 25 milioni di euro del fondo nazionale per il contrasto dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. Una malattia che colpisce 3 milioni di ...Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Si svolge oggi alle 15 il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, ...