Foggia | finge malore per usare ambulanza | “Mi serviva un passaggio”

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Pubblicato il 17 Gennaio, 2024 Ha chiamato il 118 simulando unper far arrivare l’e farsi portare in ospedale. Ma all’arrivo al pronto soccorso in codice giallo si è dileguata. E’ accaduto nella notte a. Ail mezzo di soccorso come taxi è stata una donna di mezza età che vive in un paese della provinciana (Carapelle) e diceva di avere tosse da giorni. Dopo aver percorso quella ventina di chilometri di distanza in neanche un quarto d’ora, da casa al Policlinico Riuniti, si è subito allontanata dal nosocomio. Rintracciata nei dintorni ha candidamente ammesso: “Miun”. Per poi far perdere di nuovo le sue tracce. Ora è accusata di interruzione di pubblico servizio. Al pronto soccorso del Policlinico ...