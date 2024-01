Fnsi e Odg al Senato contro legge “bavaglio” | maggioranza tira dritto

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) M5s e Pd presenteranno emendamenti soppressivi della norma inserita nelladi delegazione europea 2022/2023 che prevede il divieto per i giornalisti di pubblicare, anche per estratti, le ordinanze di custodia cautelare. Il termine in commissione Politiche Ue delscadrà domani alle 16 ma lanon sembra intenzionata a tornare indietro rispetto alla disposizione inserita durante l'esame alla Camera attraverso l'approvazione dell'emendamento firmato dal deputato di Azione Enrico Costa. "Puntiamo ad approvare il testo così come è arrivato da Montecitorio", spiega il relatore Domenico Matera (Fdi).Oggi in commissione sono stati ascoltati la Federazione Nazionale Stampa Italiana e l'Ordine dei giornalisti che già in occasione della conferenza stampa di inizio anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni avevano ...