Fleximan colpisce ancora? A Cremona abbattuto nuovo autovelox

(Di mercoledì 17 gennaio 2024). Dopo aver agito soprattutto in Veneto , il Robin Hood degli automobilisti multati arriva in Lombardia. A Martignana di Po, in provincia di, dove, nella notte tra ...

Nove in Veneto, uno in Piemonte e, ora, anche uno in Lombardia . È la conta degli autovelox piazzati in strade Comunali o Statali colpiti da raid ... (open.online)

ancora . Dopo aver agito soprattutto in Veneto , il Robin Hood degli automobilisti multati arriva in Lombardia. A Martignana di Po, in provincia di Cremona , dove, nella notte tra ...Reggio Emilia "è arrivato anche a Reggio Emilia. Nel fine settimana sono stati due gli autovelox distrutti, entrambi nella Bassa reggiana: lungo il rettilineo della Cispadana un tutor è stato danneggiato, ...E così “Fleximan”, dopo Veneto, Lombardia e Piemonte ha colpito anche l’Emilia in più località della Bassa Reggiana: a Boretto e all’uscita del centro abitato di San Bernardino di Novellara. E già che ...Fleximan colpisce ancora. Dopo aver agito soprattutto in Veneto, il Robin Hood degli automobilisti multati arriva in Lombardia. A Martignana di Po, in provincia di Cremona, dove, nella notte tra vener ...