Flavio Cobolli non vuole fermarsi | “Avevo la fascia di De Rossi De Minaur? Chiederò consigli ad Arnaldi”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)si qualifica per il terzo turno degli Australian Open 2024 di tennis battendo il russo Pavel Kotov con il punteggio di 7-5 6-3 5-7 6-2 in tre ore ed un quarto di gioco: in conferenza stampa l’azzurro parla delle emozioni vissute. Le prime parole a caldo: “Mi sento bene, sono contentissimo. Ho un po’ di emozioni dentro che non riesco ancora a trasmettere, a far vedere, forse perché non mi sento ancora a mio agio in questo contesto, cidel tempo. Ho meritato di essere qui e non non vedo perché tornare a giocare i Challenger, quindi spero di rimanerci il più possibile“. Il racconto del successo inizia dalla fine: “Partendo dell’esultanza, non sapevo che fare. L’arrivo di Demi ha messo in difficoltà, quindi, se qualcuno ha notato, ho alzato la maglia perché qui ho ladi ...