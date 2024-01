Fisco | partite Iva in fuga dalle tasse Sotto l’8 in pagella Isa redditi giù del 68 | 5%

... il concordato biennale chiamato a far siglare trae autonomi accordi preventivi sul reddito da dichiarare (e quindi sulle imposte da pagare) aprirà le porte a tutte leIva, senza ...... per poter essere in regola con ile, tra le altre cose, poter fare la dichiarazione dei ... LeIva rimaste inattive per un tempo pari a tre anni , e che quindi non hanno svolto attività di ...Il concordato preventivo biennale si applicherà anche ai contribuenti giudicati «inaffidabili» dagli indicatori sintetici. Sono il 55,8% degli autonomi e dichiarano in media meno di un terzo dei guada ...La Procura Anticorruzione spagnola ha sollecitato una condanna a 12 anni di carcere per Gino Pozzo, attuale proprietario del Watford inglese, ex patron del Granada CF e figlio del proprietario dell'Ud ...