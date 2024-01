Firenze | Renzi | ‘voglio far perdere Pd? Sta facendo tutto da solo’

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - A " Firenze il Pd sta facendo di tutto per perdere. E se continua così rischia seriamente di riuscirci. Prima la vicenda ... (liberoquotidiano)

continua no le segnalazioni: “Per vent’anni ho sempre rinnovato il permesso di accesso alla Ztl a fine anno, nessuno mi ha ricordato che stavolta la ... (repubblica)

Non sono turbato perché mi hai tradito, ma perché non potrò più fidarmi di te. Una frase resa immortale dal leader dei Doors, Jim Morrison e che ... (iltempo)

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Io ho già detto che per la mia storia personale a Firenze non mi alleo con la destra". Così Matteo Renzi a Avanti Popolo ... (liberoquotidiano)

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Se voglio far perdere il Pd a Firenze ? Fa tutto da solo il Pd....". Così Matteo Renzi a 5 Minuti su Rai1. (liberoquotidiano)

... attuale vice governatore della Toscana, e da sempre donna forte di Matteo. E il centrodestra... Stavolta è diverso,presenta il conto al Pd di Nardella e Funaro - ha scritto su un post ...Nordio si fa forte della sentenza della Consulta sul casoe sul sequestro di un cellulare non suo, su cui ha posto rigidi paletti ai pm di. I dati sulla giustizia Nordio fornisce anche ...Sempre insieme, eternamente divisi. La sinistra fiorentina, che per anni ha dato le carte e deciso l'assetto della città, si ritrova ...Da Romano Prodi a Enrico Letta, passando per Bonaccini, Orlando, Provenzano: nessun big sostiene la corsa della segretaria alle Europee. Ma se all'interno s'inizia a immaginare il futuro del partito s ...