Fiorentina | Italiano | «Domani troviamo un Napoli diverso»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Vincenzoha parlato in conferenza alla vigilia della sfida dellacontro ilnella prima semifinale di Supercoppa Italia, con la vincitrice che affronterà la vincente di Inter-Lazio. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Credo che sia passato troppo tempo dalla partita di campionato col, sono successe tantissime cose e quindi credo che quella sia stata una bella parentesi per noi. Siamo riusciti a esprimerci bene, masarà tutt’altra storia. Si parte da un solo obiettivo: riuscire a superare questa semifinale e arrivare a giocarsi questo trofeo.sono convinto che troveremo un, forte, campione d’Italia, con a disposizione tanti giocatori di qualità e campioni. Mi auguro che in questi giorni ...

