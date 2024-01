Fintech | ecco quali sono i trend attesi nel 2024

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dall’ormai battutissima pista dell’intelligenza artificiale all’estensione del Buy Now Pay Later alle imprese, senza dimenticare il più tradizionale campo dell’Open Banking, i pagamenti biometrici ed i nuoviESG.questi alcuni degli sviluppiper ildal settore, secondo Qonto, società del settore che, con i suoi servizi, semplifica la quotidianità delle transazioni delle imprese. Nel contesto sempre più dinamico e interconnesso del panorama finanziario, il settoresi presenta come un ormai indispensabile epicentro di trasformazione e innovazione, che risponde alla crescente domanda di soluzioni finanziarie flessibili e personalizzate. Ma vediamo alcuniche, nel, ridefiniranno il modo in cui le persone e ...

Inoltre, è stata organizzata la week sul, protech e assicurazioni , la cui prima edizione ... la saga con Tom Cruise continua di Paolo ArmelliRabbit R1, l'assistente AI che vuole mandare ...... innovare e utilizzare al meglio tutti gli strumenti a loro disposizione: SumUp , laattiva ... I cinque consigli di SumUp per il settore HoReCaallora i cinque consigli di SumUp per il ...Nonostante il risparmio sia stato messo a dura prova dall’inflazione, sono in aumento gli italiani che scelgono di investire affidandosi alle soluzioni fintech. Gli strumenti digitali di finanza perso ...La piattaforma già operativa in Francia, Spagna, Paesi Bassi apre le operazioni anche in Italia e consente di investire in sostenibilità ...