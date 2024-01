Fine vita | Salvini contro Zaia | la Lega si spaccherà? Segui la diretta con Peter Gomez

Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Pd, 56 anni, veronese, si rende conto che il suo voto è stato decisivo per la bocciatura della proposta di legge sulin Veneto "Credo che il Pd abbia una ricchezza importante, che è quella di rappresentare diverse sensibilità. Non è mistero la mia posizione in merito al. Da tempo dico che su ...... ' Alegislatura io dovevo capire come andare avanti lavorativamente per mantenere me stesso e ... Ma per superare il caro -, poche settimane fa, l'ex Ministro aveva proposto una soluzione '...“Berlusconi lasciò libera coscienza al voto sul caso Englaro, ma capì che era un argomento legato alla singola persona: non era una sfida politica”, così Alessandra Ghisleri sul dibattito sul fine ...Da qualche giorno circola l'allarme su una Commissione pronta a "sequestrare e rottamare" vetture a fine vita, anche se riparabili. In realtà, la proposta di Bruxelles non dice nulla del genere ...