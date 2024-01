Fine vita | il Pd di Verona in subbuglio dopo il voto non allineato di Bigon | dal mondo cattolico ai dem | chi è la consigliera

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “A breve convocherò il direttivo provinciale del Pd, perché la storia non finisce qui …”. Franco Bonfante, per dieci anni consigliere regionale e attuale segretario veronese, si limita a un laconico commento,il crucialedi astensione di Anna Maria, che ha contribuito a bocciare la legge riguardante il “suicidio assistito” in Veneto. La sconfitta che avrebbe potuto pesare sull’immagine del governatore Luca Zaia, favorevole a regolamentare l’accesso sanitario al, si è d’improvviso rovesciata – e per un solo– sul Pd. Il vicecapogruppo Jonatan Montanariello si è dimesso dall’incarico. La capogruppo Vanessa Camani ha detto: “La, pur consapevole che il suoavrebbe fatto da ago della ...

