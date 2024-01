Fine vita | Fratoianni Avs | ' La bocciatura è un messaggio per Zaia | non capisco la scelta di chi ha detto no'

In diretta la conferenza stampa dell’associazione Luca Coscioni per commentare lo stop alla legge sul Fine vita in Veneto . “Nonostante l’impegno ... (ilfattoquotidiano)

“A breve convocherò il direttivo provinciale del Pd, perché la storia non finisce qui …”. Franco Bonfante, per dieci anni consigliere regionale e ... (ilfattoquotidiano)

... afferma la consigliera regionale del PD Veneto, Vanessa Camani, dopo l'esito della votazione sulla proposta di legge regionale sul"Liberi Subito". Il disegno normativo presentato dall'...... Azione militare iraniana in Pakistan: Michelangelo Gennaro Ursula Von der Leyen e Giorgia Meloni tornano in Emilia - Romagna: Caterina Teodorani Bocciatura legge sulin Veneto: Giulia ...La regolamentazione per legge del suicidio medicalmente assistito "è una questione etica sulla quale deve decidere il Parlamento perché non ci possono essere differenze tra regione e regione". A dirlo ...Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Pd, 56 anni, veronese, si rende conto che il suo voto è stato decisivo per la bocciatura della proposta di legge sul fine vita in Veneto “Credo che il Pd ...