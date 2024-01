Filippo Turetta potrebbe essere condannato all’ergastolo! Ecco per quale motivo

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’attività investigativa intorno al tragico omicidio di Giulia Cecchettin sta per entrare in una fase cruciale, infatti, giovedì prossimo, un team di esperti effettuerà perizie sugli oggetti sequestrati nell’auto di, l’ex-fidanzato della giovane vittima. Se queste perizie confermassero l’ipotesi della premeditazione, il 22ennetrovarsi di fronte al rischio di ergastolo. PadovaOggi riporta i dettagli di questa delicata situazione, che si sta sviluppando da oltre due mesi dal femminicidio della studentessa di Vigonovo.: le indagini in corso Le perizie si concentreranno principalmente sull’analisi degli oggetti rinvenuti nell’auto dial momento del suo fermo in Germania. Questi includono il suo computer, che sembra ...