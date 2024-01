Figuraccia Fiat | il marchio perde il primato delle vendite in Italia dopo 96 anni

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Se stessimo assistendo a una gara di ippica potremmo parlare di una “incollatura”. Ma quelle 299 automobili vendute in meno fanno una grande differenza, perché ilha cessato di essere il più venduto il. Il sorpasso su Torino è avvenuto lo scorso dicembre,96di dominio, da parte della tedesca Volkswagen. Al momento si tratta del dato relativo allemensili, ma il segnale è sinistro. Per l’esattezza lo storicosabaudo ha visto le sue immatricolazioni calare del 16% a 10.523 vetture, nell’ultimo mese del 2023 all’opposto la rivale tedesca le ha spinte a quota 10.752 unità, per un progresso superiore al 20%. In parallelo,si deve ormai accontentare di una quota di mercato sceso al 9,5% (dal precedente ...