Figlia resta da sola il giorno della laurea | mamma stroncata da un infarto | il papà muore poco dopo per un malore

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri : Nei giorni scorsi, il responsabile di un centro di recupero per alcolisti segnalava alla Centrale ... (noinotizie)

Un uomo di 53 anni è stato Arrestato ad Andria con le accuse di porto abusivo di arma bianca, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei ... (ilgiornaleditalia)

Un uomo di 53 anni residente ad Andria è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di un'arma bianca, maltrattamenti in ambito familiare e ... (247.libero)

L'arresto in flagranza e la confessione L'intervento immediato dei carabinieri, grazie alla segnalazione del responsabile che aveva ricevuto il ... (247.libero)

San Cesareo - violenza sessuale sulla figlia da quando aveva 7 anni : arrestato il padre

Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 Per tre anni avrebbe violentato sua figlia, una bambina che oggi ha 10 anni. Per questo a San Cesareo, in ... (dayitalianews)