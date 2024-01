Festival di Sanremo 2024 | novità sulle canzoni | arriva il primo ascolto

Leggi su cityrumors

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ildi“apre” i battenti per la stampa che hanno espresso i loro giudizi30partecipanti in gara: scopriamole insieme Manca meno di un mese alla prossima edizione deldi. La quinta edizione (l’ultima?) che presenterà Amadeus. Martedì 6 febbraio la prima serata che si concluderà, come sempre di sabato (10 febbraio). Prima dell’inizio della kermesse la stampa ha voluto, in qualche modo, “spoilerare”che hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima. In questa edizione ci saranno ben 30in gara.di(Ansa Foto) Cityrumors.itAnche in questa edizione ...