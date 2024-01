Fermato un secondo uomo per l' omicidio del ragazzo a Montecompatri

droga a Pomezia , due arresti dei Carabinieri in altrettante operazioni. In manette un pusher di 30 anni, sorpreso con 15 dosi di cocaina nei pressi ... (ilcorrieredellacitta)

la rilevazione di Cbs News/YouGov, il presidente democratico a novembre verrebbe sconfitto ...situazione al confine col Messico (solamente a dicembre la polizia di frontiera ha225mila ...... il match nel quale aveva conquistato il titolo nel 1973, contro Frazier, era finito al... Se Alì avesse atteso il nono round, forse sarebbe statodalla pioggia. Lei avrebbe potuto ...10 Diego Vitagliano, riconosciuto come il pizzaiolo numero uno al mondo secondo la classifica 50 Top Pizza World ... Alberto Farina Pizzeria a Fermo propone la "Quella co la Salsiccia de Fegato" di ...Per i legali del primo uomo fermato con l'accusa di omicidio in concorso, Corum Petrov, 24 anni, è solo questione di ore: i responsabili dell'omicidio e di coloro che hanno preso ...