Fedez sbotta sotto un articolo che parla della sua presunta crisi con Chiara Ferragni | l’intervento social

Fedez dica la sua. Il rapper fino a ora non aveva in alcun modo commentato l’iscrizione di Chiara Ferragni nel registro degli indagati nell’ambito ... (ilfattoquotidiano)

In queste ultime ore Fedez ha smentito le voci sulla presunta crisi con Chiara Ferragni L'articolo Fedez sbotta e smentisce le voci di crisi con ... ()

Leggi anche Chiara Ferragni, botta e risposta- Myrta Merlino su assedio mediatico Chiara Ferragni, lo sfogo die la 'difesa' di Salvini Chiara Ferragni, Wanna Marchi: "Basta, non ...Il botta e risposta è continuato per molto tempo fino a quandoavrebbe concluso la discussione. Non sappiamo adesso se la conduttrice durante la prossima puntata riprenderà il discorso, ma ciò ...