Fedez risponde stizzito ai rumors sulla crisi con Chiara Ferragni | Sono tutte ca*****

L'artista milanesedirettamente al post di un giornale. Nell'articolo si parlava di tensioni con Chiara ...non sembra cascarci, così come Marcuzzi e Matano. Poi arriva il momento Ariston. Nello ... Ama: "Eh no Franci, io non ho idea. So che ho parlato ieri con ****** siamo agli sgoccioli però ...Sarebbe tornato in ospedale per nuovi problemi di salute mentale il cantante rapper marito dell'influencer Chiara Ferragni, a contribuire il pandoro-gate ...L'artista milanese risponde direttamente al post di un giornale. Nell'articolo si parlava di tensioni con Chiara Ferragni ...