Federico Massaro deluso da Greta Rossetti al GF | arriva il confronto

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) In queste ore, nella casa del Grande Fratello c’è stato untra. Durante la scorsa puntata del GF la ragazza ha deciso di nominare il coinquilino, adducendo come motivazione il fatto di non aver molto parlato con lui durante la settimana., però, non ha molto apprezzato questa scusa, sta di fatto che ha richiesto un dibattito con la coinquilina. Ecco cosa è successo.spiega il motivo della nomination aal GFè rimasto un po’dal comportamento dinella casa del Grande Fratello. Il giovane non ha apprezzato la nomination, in quanto crede di non aver fatto mai nulla ...