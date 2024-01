Federica Manzon | «Le radici non c' entrano con il sangue | è dove senti di appartenere»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) In Alma, il suo nuovo romanzo, affronta il tema del passato con cui è difficile fare i conti e di una città come Trieste che racchiude dentro di sé luci e ombre. Esattamente come quelle che coltiva lei

News Correlate Gloria Maria Ghioni Quando tornare in città è tornare al proprio passato: "Alma" diPer Alma tornare a Trieste riapre il mondo dei ricordi: non si tratta solo di ...Muove da queste premesse Alma , il nuovo romanzo di, in libreria per Feltrinelli. L'autrice (e direttrice editoriale di Guanda, ndr ), che fin dai tempi del romanzo d'esordio Come si ...Esce per Feltrinelli il libro che attinge a una geografia e a storie di confine in una narrazione di destini incrociati e di antichi segreti nascosti in una frase ...Carmen Yáñez, Paolo Rumiz, Gioconda Belli, Björn Larsson e Yasmina Khadra sono i cinque scrittori di fama internazionale che dal 26 gennaio al 6 marzo saranno al centro del ciclo "La vita è l'arte del ...