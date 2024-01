Fast & Furious 11 sarà l’ultimo film con Vin Diesel? Tutte le indiscrezioni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)11, prossimo capitolo della saga di, potrebbe essereper Vin, e per il suo personaggio, Dominic Toretto; a rivelarlo, l’insider Jeff Sneider, all’interno della sua rubrica di news riservata agli abbonati. L’analista aggiunge poi ulteriori, lasciando intendere come il villain del prossimo capitolo potrebbe essere un nuovo personaggio, diverso dal Dante Reyes di Jason Momoa, e questo per un motivo preciso. Secondo Sneider, infatti,11 potrebbe avere un budget più ristretto rispetto ai predecessori (si parla di una cifra pari o inferiore ai 200 milioni), permettendo aldi concentrarsi su un’ambientazione limitata, e tornare al focus originale di un unico grande colpo, legato ...

