Fallo di Bastoni | il giudizio ad Open Var | “Era da fischiare | ma l’arbitro…”

Dal contatto Iling - Ndoye in Juventus - Bologna al gol annullato a Thorstvedt in Sassuolo - Fiorentina: ecco tutti gli 8 episodiIN INTER - VERONA, L'AUDIO DEL DIALOGO ARBITRO - VAR 1) ...Il match di San Siro tra Inter e Verona deciso nel finale da Frattesi in seguito a undisu Duda non ravvisato da arbitro e Var è stato l'episodio più discusso della 19a giornata di ...Il commento dell'ex arbitro sugli episodi di Inter-Verona: le principali dichiarazioni di Trefoloni a Open Var ...Inter-Verona e il contatto Bastoni-Duda al centro di Open Var. Trefoloni: Andava fischiata la punizione. Ignorato lo sfogo di Iervolino dopo Napoli-Salernitana ...