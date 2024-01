Fallito l' esperimento Schlein il Pd ha una nuova «fiamma» | Paola Cortellesi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Un sintomo evidente, da anni, del pensiero debole a sinistra, è la tendenza ad affidarsi a tutti i costi a un papa straniero. Per sopperire alla mancanza di identità, alla carenza di scelte coraggiose, il milieu politico-intellettuale progressista, in attesa di una dirigenza cui affidarsi, adotta un vip e vi si inchina. Avvenne per Nanni Moretti, Sabrina Ferilli, Alba Parietti, Saviano, Santoro. Se fino a qualche giorno fa c’era un evidente fascinazione per Chiara Ferragni paladina dei diritti civili, oggi bisogna cambiare modello, perché dopo il pandoro-gate occorre evidentemente un’altra eroina da elevare nel pantheon della sinistra. E oggi la segretaria di fatto del partito, in attesa che la segretaria di diritto venga accompagnata alla porta, è senza dubbio. Capopartito per acclamazione da botteghino. Attrice di talento che ...