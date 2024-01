F1 | la McLaren svela la livrea della monoposto 2024

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Lahato lanuovaper il prossimo Mondiale di Formula 1. Lando Norris (24 anni) e Oscar Piastri (22) guideranno una vettura con i colori celebri del team: la papaya (che domina) e l’antracite (nero carbonio). Sarà visibile in bella mostra il logo di uno dei principali partner del team, Google Chrome. La MLC38, nome dato a questa nuovadi Formula 1, ricorda la primissimadell’era Zak Brown, la MCL32 del 2017. La vettura farà il suo debutto ufficiale durante i test invernali, a Sakhir dal 21 al 23 febbraio, prima del primo Gran Premiostagione, sempre in Bahrain, il 2 marzo. ? pic.twitter.com/5GUgHI0csP — Lando Norris (@LandoNorris) January 17,SportFace.

Un po' a sorpresa sui social è spuntata la livrea 2024 della McLaren che ha battuto tutti sul tempo. Le monoposto di Woking affidate anche in questa stagione alle guida di Lando Norris e Oscar Piastri. Non certo una rivoluzione rispetto alla precedente versione. La McLaren anticipa tutti e, a sorpresa, mostra online la colorazione della macchina 2024. Che si chiamerà MCL38 tornando alla numerazione classica dopo che, nella passata stagione, con il nome MCL60 si ... La McLaren è la prima squadra di Formula 1 a mostrare la livrea della sua nuova vettura per il Mondiale 2024, la MCL38. Rispetto allo scorso anno, i cambiamenti sono minimi…