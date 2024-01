Eziolino Capuano | “Ho bestemmiato | che debbo fare? Mi vergogno | sono credente Dirò sette preghiere”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Sì, ho. Che? La prossima volta”. Così in un’intervista al Corriere della Sera parla, l’istrionico allenatore del Taranto, commenta la squalifica per una giornata per aver urlato almeno dieci bestemmie dopo il pareggio contro il Picerno: “Innanzitutto ci tengo a dire che ho, è la verità, ma non dieci volte, e poi ce l’avevo semplicemente con me stesso. Abbiamo dominato una partita e l’abbiamo gettata alle ortiche. Ho tirato un cazzotto alla porta per sfogarmi e milasciato andare, ma non ho offeso o fatto male a nessuno. La partita poi era già finita da 30 minuti… Non mi faccia dire niente che è meglio. Ormai sembra che nel tunnel degli ...