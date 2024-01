Ex Milan | Halilovic | “Ho avuto poca pazienza Busquets mi ha sorpreso…”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) In un'intervista rilasciata a The Athletic,, ex giocatore anche del, ha parlato della sua carriera. Ecco le sue parole

Milan, la Juventus si inserisce per Filippo Terracciano: l'Hellas Verona chiede 5 milioni di euro per liberarlo, c'è anche la Fiorentina sul terzino.Si arrende in volata la Bertram Derthona nella Gara 1 dei Play-In di BCL: in una partita contraddistinta dal grande equilibrio, la formazione allenata ...