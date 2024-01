Ex-Ilva | Invitalia sempre disponibile a sostegno società

"La comunicazione di Acciaierie d'Italia Holding in oggetto, di ri Scontro alle due di Invitalia del 12 ottobre 2023, dimostra purtroppo, per ... (247.libero)

"Verità e giustizia". In contemporanea al vertice di governo sul futuro dell'exche traccia la strada dell'amministrazione straordinaria dopo la rottura trae ArcelorMittal, a Taranto cittadini, lavoratori, ambientalisti e associazioni si ritrovano in un'assemblea ...Fonti vicine ad ArcelorMittal: "AM ha avanzato la proposta di cedere le proprie azioni direttamente ao a un altro investitore gradito al governo. ...Il commissariamento dell'Ilva è oramai ad un passo. Il governo si prepara ad usare la sciabola per l'uscita di ArcelorMittal da Acciaierie d'Italia. La mossa arriva nel ...Invitalia ha proposto una diluizione di Arcelor Mittal al 34%, attraverso un aumento di capitale di 320 milioni di euro interamente sottoscritto dal socio pubblico e la conversione in capitale del ...