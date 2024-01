Ex Città del rugby a Spinaceto | in corso lo sgombero

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Recupero di un’area abbandonata, per restituirla alla collettività e ripristinarla per altre finalità, che non siano il degrado e l’abbandono. Sono tra le motivazioni che hanno spinto i carabinieri della Compagnia di Pomezia e la polizia di Stato a un sopralluogo nella Citta deldi, da tempo ormai abbandonata. Sopralluogo dei carabinieri nell’exdeldiper il sequestro e la successiva riqualificazione dell’area – www.IlCorrieredella.com È inuna vasta operazione di sgombero e di bonifica nell’area abbandonata della ex “del” di. Dalle prime ore di questa mattina è inun sopralluogo per recuperare e riaffidare il complesso al ...