Evitare che aumenti la tensione Polveriera-Medio Oriente | l' appello del Papa

OpenAI sta realmente agendo per evitare che l’AI sia utilizzata per ingerenze elettorali? Più che election day, sarà un election year. Il 2024, infatti, mette insieme una serie di coincidenze che avranno come risultato quello di portare ... (giornalettismo)

L'unilateralismo che manca per evitare il trionfo del caos internazionale Qui da molto tempo fu segnalata con modestia e tristezza la “stanchezza dell’occidente”, visibile anche in una scristianizzazione coatta dei costumi ... (ilfoglio)