Everton-Crystal Palace FA Cup | 17-01-2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Palace è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming. L'altro match di FA Cup tra due squadre di Premier ...In Inghilterra in 32esimi di FA Cup vedono impegnato il Nottingham in casa del Blackpool e match principale sarà quello traPalace. Nella Copa del Rey invece troviamo Valencia - ...Good evening and welcome to Goodison Park. Before looking to tonight’s FA Cup third round replay with Crystal Palace, I must address the news from earlier this week of the Premier League again ...Subs: Pickford (GK), Lonegran (GK), Keane, Danjuma, Beto, Godfrey, Chermiti, Hunt, Dobbin. Palace: Johnstone (GK), Clyne, Guéhi, Andersen, Mitchell, Lerma, Richards, Hughes, Schlupp, Edouard, Eze.