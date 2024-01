Eutanasia | Zan Pd | ' centrodestra diviso e ipocrita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "La bocciatura da parte del Consiglio Regionale del Veneto della proposta di legge di regolamentazione procedurale e amministrativa del contenuto della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale è un fatto grave, che limita i diritti di autodeterminazione e di scelta degli individui, che ignora il grido di dolore di tante persone e dei loro cari". Così Alessandro Zan, responsabile Diritti della segreteria nazionale del Pd. "Il Gruppo del Partito Democratico (a eccezione della consigliera Bigon che ha deciso autonomamente di votare in dissenso dal gruppo) ha votato convintamente a favore della proposta di legge popolare regionale, in piena sintonia con l'indicazione della segreteria nazionale Pd, con cui, nel corso di queste settimane, c'è sempre stato un costante dialogo. Il Consiglio Regionale, che non doveva esprimersi sull'introdurre o meno il suicidio ...